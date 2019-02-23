Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı Arı ile seçim gezisine katıldı Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte seçim gezilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ve AK Parti teşkilat yöneticileri, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundular.

Başkan Seçen ve AK Parti Belediye Başkan adayı Arı, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ettiler.

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