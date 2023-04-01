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Gündem Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki
Gündem

Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-04-01 09:03:00 - 2023-04-01 09:07:48
Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki

Millet İttifakı'nın adayı olarak gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, ayakkabılarıyla seccadeye basarak poz verdi. Domuz sever Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik ettiği rezilliğe Halil Konakcı Hoca, sert sözlerle tepki gösterdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

2023 seçimlerine az bir zaman kala CHP her seçim öncesi olduğu gibi dindarların oyunu alabilmek için yine harekete geçti. Daha önceki yıllarda ezan okunmadan su içtiği anları kameralara yansıyan Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından Ramazan ayını fırsata çevirerek sık sık iftar programlarına katılmaya başladı.

Başörtüsü için '1 metrelik bez parçası' ifadeleriyle İslam'ın değerlerine aykırı düşüncesini dışa vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşamı da değerlendirerek(!) İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katıldı.

Seccadeye ayakkabılarıyla bastılar

Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ise tepkilere neden oldu.

İslam karşıtı mesajlarıyla bilinen 'domuz sever' CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halil Konakcı'dan sert tepki

Sosyal medyada infiale neden olan kepazeliğe Halil Konakcı Hoca, sert sözlerle tepki gösterdi.

Konakcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Avrupa da elin gavuru Kuran yakıyor diye kızıyoruz ama bizim topraklarda yaşayanlar seccadeye ayakkabıyla basarak fotoğraf çektiriyorlar. Böyle seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermek bunlarda bir gelenek sanırım.

İslam’a ve değerlerine böyle düşmanlar işte.

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