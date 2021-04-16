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Ekonomi Seç Market iş ortaklarının sayısını arttıracak
Ekonomi

Seç Market iş ortaklarının sayısını arttıracak

Seç Market, yıl sonuna kadar iş ortaklarının sayısını hızla arttırarak daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:36:00 -
Seç Market iş ortaklarının sayısını arttıracak

Büyüklüğü 100 ila 400 metrekare olan bakkallar ve marketler, Seç Market iş ortağı olmak üzere başvurabiliyorlar. Bu süreçte herhangi bir franchise bedeli ya da tabela ücreti ödenmesi gerekmiyor.

Hızlı tedarik imkanı

Yıldız Holding’in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla ürün, Seç Market iş ortaklarına hızla ve kolaylıkla tedarik ediliyor. Ayrıca iş ortakları, bölgelerine göre seçtikleri yöresel ürünleri de mağazalarında bulundurabiliyorlar. Kesintisiz ürün tedarikine ek olarak kampanyalar ile raf düzenlemeleri gibi hizmetler de sunan Seç Market, iş ortaklarını satış ve pazarlamanın her noktasında destekliyor. Seç Market, iş ortaklarının dijital ticarette rekabet edebilmeleri için telefonla ve online ortamdan sipariş gibi modeller üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, şu görüşleri dile getirdi: “Mahallelerinde yoğun bir rekabet içinde hizmet sunmaya gayret eden bakkalları ve marketleri bir araya getiriyoruz. Onlara hem tedarik hem de ürün çeşitliliği anlamında değer katan bir platform oluşturuyoruz. Bu platforma Yıldız Holding’in köklü pazarlama, perakende ile lojistik birikimini sunarak kendi başına böyle bir güce sahip olma imkânı bulunmayan bakkalları ve marketleri büyük bir yapının parçası haline getiriyoruz.”

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