Sebzeli tavuk güveç
Sebzeli tavuk güveç tarifi yazının devamında…10 Aralık 2018 Pazartesi 23:40
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
2 adet kabak
2 adet patlıcan
1 adet havuç
3 adet domates
1 adet soğan
30 gram tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı hardal
3 çorba kaşığı tuzsuz soya sosu
1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 tatlı kaşığı kuru biberiye
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Tavuk etini irice doğrayın. Kabak, patlıcan ve havucu dilimleyin. Domatesi ve soğanı rendeleyin. Tüm malzemeyi derin bir kabın içerisinde karıştırıp 2 saat dinlendirin. Ardından güvece alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat kadar pişirin.
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