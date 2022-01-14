Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Yapımı için malzemeler

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet patates

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 su bardağı su

Zeytinyağı

Sebzeli bulgur pilavı tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak soğan ve biberleri ince ince doğrayın. Patates ve domatesi de soyup küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı tenceye alın ve zeytinyağında kavurun. Daha sonra biber ve patatesleri de ilave edin. Sebzeleri kavurduktan sonra salça ve domatesi de ekleyip güzelce karıştırın. Domatesler yumuşayana kadar pişirin. Ardından yıkanmış bulguru tencereye ekleyin ve güzelce karıştırın. Son olarak sıcak su ve tuzu da ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.



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Mercimekli bulgur pilavı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Yeşil mercimekleri haşlayın, suyunu süzün, kenara alın. Bulguru tereyağında 2 dakika kadar kavurun ve sıcak suyu ve tuzunu da ekleyip kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Başbaşı buğday yaklaşık 35-45 dakika kısık ateşte pişecektir.