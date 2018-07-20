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Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte sebzeli bulgur pilavı için yapmanız gerekenler...

20 Temmuz 2018 Cuma 19:29
Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur,

1 adet orta boy soğan,

3 yemek kaşığı sıvı yağı (sizler tereyağı da kullanabilirsiniz),

1 adet orta boy patates,

2 adet orta boy domates,

2 adet yeşilbiber,

1 çay kaşığı pul biber,

1 yemek kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı tuz,

2,5 su bardağı sıcak su.

NASIL YAPILIR?

İnce ince doğradığımız soğanı ve biberleri tencereye alIN.

Üzerine sıvı yağı ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Ardından ince ince küp şeklinde doğradığımız patatesi ve yarım su bardağı sıcak suyu ekleyin.

Orta ateşte patatesler hafif yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Daha sonra salçayı katıp karıştırın.

İnce ince doğradığımız domatesleri ekleyip domatesler yumuşayana kadar pişirin. (Domatesleri ezmeden pişirin.)

Son olarak yıkayıp suyunu süzdüğümüz bulguru, tuzu, pul biberi ve 2 su bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatıp kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan alıp tencerenin kapağını açıp üzerini kaplayacak şekilde havlu kâğıt serip tencerenin kapağını tekrar kapatın.

Bu şekilde Sebzeli Bulgur Pilavını 15-20 dakika demlendirip servis yapın.

(Kullanılan sıcak su miktarı bulgurun cinsine ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir.)

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 19:29
  1. sebzeli bulgur pilavı

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