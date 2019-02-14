TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Turan, sebze fiyatlarındaki spekülasyon ve sonrasında başlayan tanzim satış uygulamasına ilişkin, “Türkiye’yi bulabildikleri her türlü enstrümanla sıkıştırmaya çalışanlar, şimdi de sebze ve meyvede spekülasyon ve stokçuluk yaparak halkımızın sofrasına el uzatmaya kalktılar. Biz vatandaşımızın kullandığı elektriği, doğalgazı ucuzlatıyoruz, birileri gıda ürünlerine haksız zam yapıyor. Devletimiz bu tür ayak oyunlarına, fırsatçılara, karaborsacılara meydanı bırakmaz. Topla tüfekle yapmak istediler olmadı, dolarla denediler olmadı. Şimdi pazarda vatandaşlarımızı isyan ettirecek şekilde fiyatlarla oynuyorlar. Halk, spekülatörlere, stokçulara, vurgunculara ve fiyatlarla oynayanların insafına terk edilmedi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyelerimiz tanzim satış noktaları açtı ve fiyatlar yarı yarıya düştü. Tanzim satışlarla görüldü ki, demek ki sebzeler değil fiyatlar hormonlu” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik bizim işimiz

“Yerel yönetimler bir ülkenin aynasıdır. Tanımadığınız ya da ilk defa gittiğiniz bir kentteki ilk izlenimleriniz, gözlemleriniz nasılsa o ülkeye ilişkin görüşleriniz de öyle şekillenir” diyen Hasan Turan, “Bizim, AK Parti’nin siyasi olarak ilk vücut bulduğu yer biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki şehrül-eminlik görevinde gösterdiği başarı; onu önce AK Parti Genel Başkanlığı’na, 59. Hükümet Başbakanlığına ve oradan da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na taşıdı. Yerel yönetimler bizim olmazsa olmazımızdır. O sebeble hem yerel yöneticilerimize hem de yerel yönetimlere büyük önem vermekteyiz. Belediyecilik bizim işimiz. 2014’de ‘Daima Millet Daima Hizmet’ dedik. Şimdi de ‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret’ diyoruz. ‘Gönül Belediyeciliği’ diyoruz” şeklinde konuştu.