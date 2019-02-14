0553 313 94 23

Sebzeler değil fiyatlar hormonlu

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, tanzim satışlara ilişkin, “Tanzim satış noktaları açıldı ve fiyatlar yarı yarıya düştü. Tanzim satışlarla görüldü ki, demek ki sebzeler değil fiyatlar hormonlu” dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:50
Sebzeler değil fiyatlar hormonlu

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Turan, sebze fiyatlarındaki spekülasyon ve sonrasında başlayan tanzim satış uygulamasına ilişkin, “Türkiye’yi bulabildikleri her türlü enstrümanla sıkıştırmaya çalışanlar, şimdi de sebze ve meyvede spekülasyon ve stokçuluk yaparak halkımızın sofrasına el uzatmaya kalktılar. Biz vatandaşımızın kullandığı elektriği, doğalgazı ucuzlatıyoruz, birileri gıda ürünlerine haksız zam yapıyor. Devletimiz bu tür ayak oyunlarına, fırsatçılara, karaborsacılara meydanı bırakmaz. Topla tüfekle yapmak istediler olmadı, dolarla denediler olmadı. Şimdi pazarda vatandaşlarımızı isyan ettirecek şekilde fiyatlarla oynuyorlar. Halk, spekülatörlere, stokçulara, vurgunculara ve fiyatlarla oynayanların insafına terk edilmedi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyelerimiz tanzim satış noktaları açtı ve fiyatlar yarı yarıya düştü. Tanzim satışlarla görüldü ki, demek ki sebzeler değil fiyatlar hormonlu” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik bizim işimiz

Yerel yönetimler bir ülkenin aynasıdır. Tanımadığınız ya da ilk defa gittiğiniz bir kentteki ilk izlenimleriniz, gözlemleriniz nasılsa o ülkeye ilişkin görüşleriniz de öyle şekillenir” diyen Hasan Turan, “Bizim, AK Parti’nin siyasi olarak ilk vücut bulduğu yer biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki şehrül-eminlik görevinde gösterdiği başarı; onu önce AK Parti Genel Başkanlığı’na, 59. Hükümet Başbakanlığına ve oradan da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na taşıdı. Yerel yönetimler bizim olmazsa olmazımızdır. O sebeble hem yerel yöneticilerimize hem de yerel yönetimlere büyük önem vermekteyiz. Belediyecilik bizim işimiz. 2014’de ‘Daima Millet Daima Hizmet’ dedik. Şimdi de ‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret’ diyoruz. ‘Gönül Belediyeciliği’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:50
  1. TBMM İdare Amiri
  2. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  3. Akit
  4. sebze fiyatlarındaki spekülasyon
  5. Hasan Turan
  6. Gönül Belediyeciliği
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. AK Parti Genel Başkanlığı

YORUM YAZ

  • AlperAlper22 dk önce
    Çiftciden oy isteyen,şu gübre ilaç fiyatlarına bir el atsın.Girdiler düşmeden,fiyatlar düşer mi?Adamlar doları 10 tl,ye mi sabitlediler,ne?DEvletin görevi,halkı korumak değilse ne?Gübre atma devri geldi geçiyor,zaten bir çok çiftci,ekinini gübresiz ekti.
  • hasanhasan53 dk önce
    artık düşmanda bulamıyor adam patlıcanı düşman ilan etti seçimden önce,,, suriye'ye giremedik bari hale operasyon düzenleyelim
  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    ,sizinhiç sucunuz yok..halk sürünsün...
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İlaçlar, benzin, elektrik, doğalgaz da mı hormonlu? Bunları da mı FETÖ, PKK, DAEŞ arttırıyor?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
  1. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
  2. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
  3. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
  4. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
  5. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
  6. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
  7. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
  8. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
  9. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
  10. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
  11. Sosyal medyadan terör propagandasına..
  12. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
  13. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
  14. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
  15. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
  16. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
  17. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
  18. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
  19. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
  20. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
BM uyardı: Savaş çıkabilir
BM uyardı: Savaş çıkabilir