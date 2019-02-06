“Sebzede fiyatlar normalleşiyor”

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, sebze fiyatlarının artık normal seviyelerine gelmeye başladığını belirterek, bundan sonra rakamların daha da ineceğini tahmin ettiklerini söyledi. Akbaş, şöyle devam etti:

“Patlıcan fiyatlarında yüzde 50’lik düşüş oldu, domatesteki düşüş ise yüzde 35’i buldu, salatalığın fiyatı ise yüzde 20 ucuzladı. Bundan sonra havaların ısınmasıyla birlikte rekolte artacağı için fiyatların daha da makul seviyelere ineceğini tahmin ediyoruz. İnşallah bundan sonra fiyatlar daha da düşecek, hem esnafımız hem çiftçimiz kazanacaktır.”