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Yerel

Sebze halinin bitişiğindeki işyerleri yıkıldı

Van’da sebze ve meyve halinin bitişiğindeki metruk işyerleri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:32:45 -
Sebze halinin bitişiğindeki işyerleri yıkıldı

Van’da sebze ve meyve halinin bitişiğindeki metruk işyerleri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi’nin kent estetiği ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik alanda uygulayacak prestij caddenin yapımına başlamadan önce yıllardır kötü bir görüntüye neden olan sebze ve meyve halinin bitişiğindeki dükkanların akıbeti belli oldu. 2000’li yılların hemen başında yapılan 70 adet işyerinin yıkımı için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez talimat verdi. Yapılan çalışma sonrasında bazıları halen kullanılan işyerlerinin boşaltılması yönünde tebligatlar yapıldı. Ardından da Fen İşleri Daire Başkanlığının gözetiminde işyerlerinin yıkımına bugün başlandı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare olan alan kısa bir süre sonra başlayacak Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki prestij cadde kapsamında yeşil alan olarak kullanılacak.

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