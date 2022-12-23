Şebnem Korur Fincancı utanmazlığı! Erdoğan, Soylu, Akar, Bozdağ ve Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını hedef alarak, "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atıp, PKK'lı teröristleri de meşrulaştırmaya çalışan, üstelik bunları PKK terör örgütünün medya organında yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fincancı tarafından Ankara Cumhuryiet Başsavcılığı'na verilen başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Siyasi iktidar ve hükümet yetkilileri tarafından art arda yapılan açıklamalar ile müvekkil geniş kalabalıklara hedef gösterilmiş, kişiliğine ve kimliğine yönelik ağır hakaret ve isnatlarda bulunulmuş, yargılama başlamadan infaz edilmiş ve tüm bu açıklamalarla yargı mercileri baskı altına alınmıştır.