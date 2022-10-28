Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yönündeki sözlerinin ardından büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Cezaevine gönderildi

İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

İlk ifadesi

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı soruşturmayı yürüten savcıya ifadesini verdi. Söz konusu sözlerini PKK'nın kanalında yapan Fincancı, savcıya verdiği ifadede, "O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi" dedi.

15 Temmuz'da ABD Büyükelçiliğindeymiş

TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Fincancı'nın, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaşandığı gün ABD Büyükelçiliği'nde olduğu ortaya çıktı.

Durumun fark edilmesi sonrası, sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı:

Türk ordusuna iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe gecesi ABD elçisiyle beraber olduğunu biliyor muydunuz?

Tesadüfe bakın! Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah yalanı ile terör örgütlerine kalkan olan Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün ABD büyükelçiliğinde olduğu öğrenildi. Azılı muhalif Ali Nesin de ordaymış.



Fincancı 15 Temmuz'da ne yaptı? Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz darbe girişimin olduğu gün ABD Büyükelçisi ile görüşmüş. Aynı gün yaptığı açıklamada ise "Cizre Türkiye'nin Srebrenitsa'sıdır" diyerek Türkiye'yi soykırımcı ilan ediyor.