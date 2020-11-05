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Aktüel Şebinkarahisar'da "sarı sonbahar" şöleni
Aktüel

Şebinkarahisar'da "sarı sonbahar" şöleni

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:57:09 -
Şebinkarahisar'da "sarı sonbahar" şöleni

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sonbaharla birlikte sararan ağaçlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

İlçeye bağlı Asarcık köyü ile Avutmuş ve Kırkgöz mahallelerinde sarı sonbahar renklerine bürünen doğa, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını büyülüyor.

Sararan çınar, dut, ceviz ağaçları ve dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde dört mevsimin belirgin şekilde yaşandığını söyledi.

Sonbahar mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğuna işaret eden Yılancı, "Bitki çeşitliliği yönünden ilçemiz oldukça zengin bir konumda yer alıyor. Bu da bize mevsim geçişlerinde doğal güzellikler sunuyor. Sonbahar mevsiminde de ağaçların yapraklarıyla doğada bizlere sunduğu renk cümbüşü doğaseverlere huzur veriyor." diye konuştu.

Yılancı, ülke genelindeki tüm fotoğraf tutkunlarını bu eşsiz güzellikleri fotoğraflamak için bölgeye davet etti.




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