Sebepsiz kararma tırnak için mantar belirtisi



Tırnak mantarı, zedelenme, baskı, parmakları sıkıştıran ayakkabılar, aynı ayakkabıyı üst üste giymek, tırnakların çok dipten kesilmesi, hijyenik olmayan ortamlar ve ayakların aşırı terlemesi sonucu oluşabilmektedir.

BULAŞICIDIR, TEMİZLİK ŞART

Diyabet hastaları, dolaşım bozukluğu olanlar, ayaklarına fazla yüklenen kişiler, 65 yaş üzeri kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda tırnak mantarı görülme ihtimali daha yüksektir. Tırnak mantarı bulaşıcı bir hastalık olduğu için hamam, soyunma odaları, yüzme havuzları ve yeterince temizlenmemiş olan manikür, pedikür aletlerinden bulaşabilirler.

OLUŞUMUNU ANLAMAK

Tırnakta mantar olup olmadığı tırnakların pul pul kalkmasından, tırnakların altında biriken kirlerden, ayaklardaki kötü kokudan, ayak tırnaklarındaki acıdan ve tırnaklarda oluşan kararmadan; sarı, yeşil ve kahverengi lekelerden anlaşılabilir.

Tırnak mantarı enfeksiyonu kendiliğinden iyileşmez.



Tırnak mantarı tedavisinde, bitkisel yöntemler, ağız yolu ile ilaç veya lazer kullanılmaktadır.

Yine o yetişti!

Doğal ilaçlar endüstriyel ilaçlardan bazen daha etkili olabilir. Bir ticari tırnak mantar ilacı yarardan çok zarar verebilecek kimyasallar içerebilir.

Tırnağınızda mantar ihtimali varsa ilk önlem olarak şu elma sirkesini hatırlatmak isteriz. Mutfakta girmedik yer bırakmayan elma sirkesi burada da işe yarıyor. Yarısı elma sirkesi ve yarısı ılık su içinde ayaklarınızı bekletin. Ayaklarınızı günde en az 30 dakika 3 kere bekletip sonra güzelce kurulayınız.

Çay ağacı yağı güçlü bir antifungaldır. Yani mantar tedavi edicidir. Çay ağacı yağı veya hindistancevizi yağı ile karışık çay ağacı yağını birkaç damla uygulayın. Tek seferde 3-5 damla yeterlidir.

Sarımsak ile tırnak mantar tedavisi mümkündür. Hasta alanları taze sarımsakla ovun ve 10 dakika bekletin.. Ayrıca bol sarımsaklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Sarımsak doğal bir antibiyotiktir.

Sulandırılmış üzüm çekirdeği ekstresi de tırnak mantarı için büyük bir doğal tedavidir.

Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı tırnak mantarının tedavisinde lokal olarak da kullanılabilir.

Antifungal ve antiseptik olan diğer temel yağlar. Kekik yağı, okaliptüs yağı, susam yağı, Hint yağı, lavanta yağı, badem yağı, jojoba yağı, karanfil yağı ve limon yağını sayabiliriz.



Bağışıklık sistemini destekleyici beslenirseniz, sorundan kurtulmanız kolaylaşır.Magnezyum, Kalsiyum, Vitamin A ve Probiyotikler olan besin maddelerini tercih etmelisiniz.



Vicks ile de iyi sonuçlar alınabiliniyor. Ayakları yıkandıktan sonra mümkün olduğunca sık Vicks VapoRub uygulayın.



Tırnak cilası kullanmaktan kaçının.

Ayak parmakları güneş ışığı ve temiz hava almalı. Fakat, kuru sıcak ve nemden uzak durmalı..

Mümkün olduğunca parmakları açıkta bırakacak ayakkabılar giyin. Kapalı ayakkabıların size zararlı olduğunu unutmayın. Giymek zorunda iseniz, sık değişim yapın. Sık sık ayağınızı çıkarıp havalandırın.

Sık sık temiz ve havadar bilhassa pamuklu çorap giyin. Sentetik çoraplardan kaçının. Çoraplarınızı mutlaka kaynatarak yıkayın.



Halılarınızı hidrojen peroksitle temizleyin. Bu yeniden enfekteye engel olacaktır.

Omega 3 yağları içeren besinlere önem verin.

Ayaklarınızı kuruladığınız havluları da sık sık kaynatarak yıkayın. Kuru ve temiz olmasına özen gösterin.

Ayakların temas ettiği her şeyi sterilize edin; tırnak makası veya tırnak törpüsü gibi..