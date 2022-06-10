Sebep olmadıkları şey yok! Heykel sadece Türkiye’nin değil dünyanın baş belası

Türkiye’de sanat adı altında pazarlanan ancak putperestliğin modernleştirilmiş versiyonu olarak kendini belli eden ‘heykelcilik’ kafası hem maddi hem de manevi birçok kayba neden oluyor.

Özellikle belirli bir kesim tarafından kutsanan heykeller nedeniyle yaşanan toplumsal kargaşalar- kutuplaşmalar ve kavgalar insanları karşı karşıya getirirken, sanat etiketiyle heykellere vatandaşların ödedikleri vergilerden harcanan yüksek paralar ekonomik olarak da kayba neden oluyor. Ayrıca toprağın altın değerinde olduğu günümüzde koca koca arsalar, alana dikilen kıytırık bir heykel nedeniyle işgal ediliyor ve kullanılamaz hale getiriliyor.

Türkiye’de bir kesimin yüceleştirdiği heykeller, kimi ülkelerde ise uyuşturucu ticaretinde bir araç olarak kullanılıyor. Bunun son örneği Tayland’da yaşandı.

Heykelin içinde 200 kilo uyuşturucu

Tayland polisi, Laem Chabang kentindeki limanda bulunan heykellerden şüphelenerek lojistik şirketinin deposuna baskın gerçekleştirdi. Operasyonda "sanat sergileri" olarak etiketlenen 6 sahte Moai heykeli bulan polis, yapılan inceleme sonucunda heykelin içindeki çay poşetlerinde Tayvan’a gönderilmeye hazır halde toplam 200 kilogram ağırlığında metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Tayland Narkotikle Mücadele Bürosu (NSB), Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) ve Tayvan Ulusal Polis Teşkilatı iş birliğinde yürütülen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 240 milyon Tayvan Doları (8 milyon ABD Doları) olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Tayland vatandaşı olduğu bilinen 1 kişi tutuklanırken, polis uyuşturucu kaçakçılığının ana organizatörlerini aramaya devam ediyor.

Tayland, içinde Myanmar ve Laos’un da bulunduğu 'Altın Üçgeni' içinde yer alıyor. Bu bölgede her yıl milyonlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı biliniyor.