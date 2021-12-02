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Ekonomi Sebebini bilmiyorum, Sebebi Kanal İstanbul, Aklıma başka şeyler geliyor! Söylediklerine kendisi bile inanmayan ekonomist
Ekonomi

Sebebini bilmiyorum, Sebebi Kanal İstanbul, Aklıma başka şeyler geliyor! Söylediklerine kendisi bile inanmayan ekonomist

Yalan makinesi Sedef Kabaş’ın Youtube kanalına katılan ve dolar kurunun yükselişine ilişkin açıklamalarda bulunan sözde ekonomist Veysel Ulusoy'un birbirine zıt açıklamaları ile alay konusu oldu. Konuya önce doların neden yükseldiğini bilmediğini söylemekle giriş yapan Ulusoy, devamında yükselişi Kanal İstanbul’a bağladı. Aynı Ulusoy, bunun devamında ‘Aklımda başka şeyler de var’ diyerek söylediği kanal İstanbul iddiasına aslında kendisinin bile inanmadığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:23:00 - 2021-12-02 16:43:17

Sözde ekonomist Veysel Ulusoy, sosyal medya uygulaması Youtube üzerinden yalan makinesi Sedef Kabaş’ın yayına katıldı. Yayında dolar kurundaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Ulusoy'un çelişkili sözleri ise alay konusu oldu.

"Bilmiyorum, Kanal İstanbul yüzünden, aklıma bir şeyler geliyor ama..."

Programda, doların yükselişine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulusoy, yayının başında dolar kurunun bilerek, isteyerek yükseltildiğini söyleyip peşinden ise "Ama niye bilerek? Niye böyle yapıyoruz? Arkasında hangi motivasyon ve benzeri bir şey var gerçekten onu bilmiyorum" derken, devamında ise, doların Kanal İstanbul projesinden dolayı yükseltildiğini üstüne basa basa söyleyerek hükümeti rant ile suçladı. AK Parti’yi suçlamayı kafasına koyan Ulusoy, Kanal İstanbul iddiasından sonra ise "Başka da bir şey düşünemiyorum. Aklıma bir şeyler geliyor ama inanın en büyüğü bu" diyen Ulusoy, söylediklerine aslına kendisinin bile inanmadığını ortaya koydu.

Alay konusu oldu

Doların yükseliş sebebini önce ‘Bilmiyorum’ deyip devamında Kanal İstanbul’u bağlayan, videonun sonunda da ‘Aklıma başka şeyler’ geliyor Ulusoy’un kafa karışıklığı sosyal medyada alay konusu oldu.

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Yorumlar

Okan Dal

Öğrende gel o zaman ortalıkta ekonomistim diye dolaşıp şaklabanlık yapma
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Sezgin

Mantıklı olabilir.
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