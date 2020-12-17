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Dünya Sebebi bilinmiyor: Cezayir'de askeri helikopter düştü! İşte o anlar
Dünya

Sebebi bilinmiyor: Cezayir'de askeri helikopter düştü! İşte o anlar

Cezayir'de bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:30:00 -

Cezayir'de bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Deniz Kuvvetleri'ne ait MS-25 Merlin tipi bir arama kurtarma helikopteri, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Helikopterin düşme anı bölgede bulunan amatör kameralarca kayda alındı.

Tipaza Koyu üzerinde düşen helikopterde bulunan üç askerin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bakalık, kazada ölen askerlerin isimlerini Harusa Nureddin, Yarbay Vafi Muhammed el Emin ve Üsteğmen Buzayda Nureddin olarak açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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