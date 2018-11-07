Sebebi bilinmeyen menhus illet: Kolit



Kalp, şeker, tansiyon derken ömür geçiyor. Bir de hiç ummadığımız anda ortaya çıkan tedavisi mümkün olmayan ve hayatı kâbus haline getirebilen hastalıklar var.

Bu hastalıkların başında da kolit geliyor. Sebebi meçhul.. Halsizlik, kusma, ishal, kabızlık gibi birçok belirtisi olan kolit en genel tarifiyle bağırsak iltihaplanması..

Uzman bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir. İlaç tedavilerinin cevap vermediği durumlarda cerrahi müdahaleler gerektiren kolit hastalığı kontrol edilmezse kolon kanserine davetiye çıkarır.

Kolit Nedir?

Birçok çeşidi bulunan kolit hastalığı, bağırsaklara ciddi zararlar verebilir. Sindirim sistemini de ciddi tehdit eden kolit hastalığı sebep olduğu kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler yüzünden kişiyi derinden etkiler.

En çok bilinen kolit türleri:

Ülseratif kolit, kalın bağırsakla sınırlı olarak kalın bağırsağın tamamının iltihaplı, ödemli ve ülserli olmasıdır. Bağırsakta oluşan yaralar kanlı ve sümüksü ishale sebep olmaktadır. Dönem dönem alevlenir ve söner.

Yüz binde 79 kişide görülen ülseratif kolit cinsiyet dağılımında farklılık göstermez. Sebebi bilinmediği için de tam bir tedavisi söz konusu değildir. Bulaşıcı değildir.

Crohn hastalığı, ülseratif kolitle benzerlik gösterse de ülseratif kolitten farklı olarak sadece kalın bağırsakla sınırlı değildir. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Genellikle kalın bağırsak ve ince bağırsağın birleştiği yerde, ortaya çıktığı bölümü tutar.

Doğuştan gelen bir hastalıktır. Vücut DNA’daki bir bozukluk yüzünden sindirim sistemindeki bir bölgeyi tehdit olarak algılar ve oraya iltihap sardırır.

Crohn hastalığının da tedavisi yoktur. Kullanılan ilaçlarla baskılanmaya çalışılır. Bu iki hastalık kroniktir.

Spastik kolit hastalığı, en çok karşılaşılan sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Gerçek bir iltihaplanmanın olmadığı stres ve duygusal gerginliğe bağlı ortaya çıkan bir durumdur. Kalın bağırsakta oluşan anormal kas hareketleri ya da kas spazmı olarak da tanımlanır. Bağırsaktaki kas hareketlerine bağlı olarak kabızlık ya da ishal gibi normal olmayan boşaltım sorunu olarak ortaya çıkar. Yine sebebi tam olarak belli değildir. Bu yüzden de tedavisi yoktur.

Mikroskobik kolit, sürekli ishal yapan bir hastalıktır. Kolonoskopi ile bağırsaktan parça alınıp incelenmesiyle teşhis edilir. Bilinen iki türü vardır: Kolojenöz ve Lenfositik Kolit.. Gelgelelim Kolojenöz ve lenfosit kolitin iki ayrı hastalık mı olduğu yoksa aynı hastalığın farklı evreleri mi olduğu hâlâ araştırılmaktadır.

Mikrobik kolit, bazı bakteri, mikrop, toksin ve antibiyotiklerin sebep olduğu bağırsak iltihaplanmasıdır. Sağlıklı olmayan yiyecek ve içecekler, hijyenik olmayan ortamlar mikrobik kolite zemin hazırlar.

Hemorajik kolit, kişinin belli ilaçlara karşı alerjisine bağlı ortaya çıkan bağırsak rahatsızlığıdır. İlaç kullanımının kesilmesiyle şikayetler de ortadan kalkar.

İstemik kolit, tamamen bağırsaktaki kan akışıyla ilgili bir rahatsızlıktır. Kan akışının yavaşlaması ya da tamamen durması sonucunda bağırsakta meydana gelen hasar sonucu ortaya çıkar.

Radyasyon koliti, özellikle kanser tedavisi gören hastalarda görülür. Radyoterapinin yan etkilerinden biridir. Diyeceğimiz odur ki; kolit ciddi bir rahatsızlıktır ve kontrol altında tutulması gerekir.