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Spor Sebastian Szymanski resmen Fenerbahçe'de
Spor

Sebastian Szymanski resmen Fenerbahçe'de

Yeniakit Publisher
2023-07-12 21:48:00 -
Sebastian Szymanski resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Szymanski, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına renklerine bağladı.

Polonyalı milli orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törende kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

Bonservisi açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe daha önce Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

"Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum"

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki orta saha, transferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
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Szymanski açıklamasında, "Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım.”

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