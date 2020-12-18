Sebahattin Bayram kimdir? Sebahattin Bayram neden tutuklandı?

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sekreter Sebahattin Bayram’ın casusluk iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yeralan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adıgeçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

Sebahattin Bayram neden tutuklandı?

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Türkiye için casusluk yaptığı şüphesiyle bir hafta önce gözaltına alınan Türkiye Başkonsolosluğu çalışanını tutuklandığı bildirildi.

Söz konusu çalışanın konsoloslukta sözleşmeli sekreter olarak görev yaptığı, Yunan vatandaşı olduğu ve isminin Sebahattin Bayram olduğu belirtildi.

Bayram'la birlikte ikinci bir kişi daha tutuklandı. Yunan polis yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, "tutuklanan kişilerden birinin Rodos'taki Türk konsolosluğunda çalıştığını, diğerinin de Rodos-Kızılhisar Adası arasında çalışan bir gemi hattında aşçı olduğu" bilgisini verdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'daki Müslüman azınlığa mensup olan bu iki kişinin uzun süredir gözetim altında tutuldukları ifade ediliyor.