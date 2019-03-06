Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası 8 Mart’ta başlıyor

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayacak. 3 gün sürecek olan turnuvaya 6 ülkeden 70 sporcu katılacak.

Özaltın Holding’in merhum Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek “Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy” kapsamında, Gloria Hotels&Resorts, golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayacak ve 3 gün sürecek olan turnuvada, 6 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç’ten gelen sporcularla uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, resmi bir Türk Golf Federasyonu etkinliği olarak da kabul ediliyor.

Turnuva, 10 Mart Pazar akşamı ödüllerin sunulacağı gala yemeği ile son bulacak.