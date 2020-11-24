Şeb-i Arus ne zaman? | Şeb-i Arus törenleri iptal mi?
Şeb-i Arus tarihleri | Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslat yıl dönümü olarak her yıl Şeb-i Arus törenleri yapılıyor. Peki, Şeb-i Arus nedir? | Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus törenleri iptal mi 2020 | Şeb-i Arus törenleri yapılacak mı 2020
Şeb-i Arus hangi gün? Her yıl düzenlenen törenlerle hatırlanan Şeb-i Arus'un bu sene organize edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Şeb-i Arus törenleri iptal mi 2020
Şeb-i Arus nedir?
Şeb-i Arus’un anlamı düğün gecesidir. Şeb-i Arus, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır. Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde her sene 17 Aralık’a denk gelen haftada yapılan törenlerle hatırlanıyor.
Şeb-i Arus törenleri iptal mi?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2020’de Şeb-i Arus törenlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Tören alınacak tedbirlerle yapılacak. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak. Törenler iki günle sınırlandırıldı. İhsan Vakti temasıyla düzenlenen törenin biletleri online olarak satın alabilecek.