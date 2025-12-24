Şeb-i Arûs münasebetiyle İZÜ’de Mevlevi ayini icra edildi

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin; “En büyük sevgilime, Rabbime kavuşma günümdür” diyerek nitelendirdiği ve ölümü bir matem değil, bir ‘düğün gecesi’ olarak adlandırdığı Şeb-i Arûs programı, Abdullah Tivnikli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Özkan Göksal ile İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar selamlama konuşmaları yaptı. İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise Mevlâna’nın İslam âlemine bıraktığı manevi mirası ve Âyin-i Şerîf sembolizmini anlattı.

GÖKSAL: MEVLÂNA’NIN BİZE İHTİYACI YOK AMA BİZİM ONA İHTİYACIMIZ VAR

İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Özkan Göksal, tüm dünyanın hayranlık duyduğu Hazreti Mevlâna’nın yılda bir kez anılmaktan çok daha fazlasını hak ettiğini vurguladı: “Yaşadığımız yüzyılın badireleri içinde Mevlâna gibi binlerce büyüğümüzü bilinmeze uğurladık. Oysa onların her biri kendi sahasının Mimar Sinan’ıdır. Süleymaniye’yi görüyoruz ama Mesnevi’yi, Fîhi Mâ Fîh’i görmüyoruz. Kendi medeniyetimizi inşa edebilmek için onları tanımaya ve temsil ettikleri hikmet dünyasını anlamaya ihtiyacımız var.”

ACAR: MEVLÂNA BİZE REHBERLİK EDİYOR

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, modern insanın manevi yönünü ihmal ettiğini belirterek şunları söyledi: “Mevlâna gibi pirler, İslam’ın önemli bir yönünü temsil ediyorlar. Günlük hayatın gailesine kapıldığımız demlerde bize rehberlik ediyor, kendimize gelmemize vesile oluyorlar.”

YILMAZ: AYİN-İ ŞERİF BİR ZİKİRDİR

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, sema sembolizmine dair şu önemli bilgileri paylaştı: “Mevlâna, semâı ile bize elest bezmine dair remizler sunar. Âyin-i Şerîf insanın manevi yolculuğunu temsil eder. Sikke mezar taşı, semazenin giydiği tennure ise kefendir. Semazen hakikat yolcusunu, sema ise mahşer meydanını temsil eder. Bu nedenle Âyin-i Şerîf’i sadece izlemek yetmez, zikre kalben eşlik etmek gerekir.”

Program, İZÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öncel’in sanat yönetmenliğinde Derviş Kûçek Mustafa Efendi’nin Bayâtî Mevlevi Âyin-i Şerîfi icrasıyla sona erdi.