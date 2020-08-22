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Ekonomi SEB Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund : "Türk lirası istikrar kazanacak"
Ekonomi

SEB Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund : "Türk lirası istikrar kazanacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:01:48 -
SEB Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund : "Türk lirası istikrar kazanacak"

STOCKHOLM (AA)- İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasını ülke adına olumlu bir durum olduğunu belirterek ''Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk Lirası istikrar kazanacak" dedi.

İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

''Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, ''Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu


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