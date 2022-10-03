SeaPod: Eko-onarıcı bir ev! Tanesi 1.5 milyon dolar! Laurentino Cortizo'nun önünde resmen çöktü

Denizcilik inovasyonunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olan Ocean Builders tarafından geliştirilen SeaPod, "dünyanın ilk eko-restoratif evleri" olarak tanımlanıyor.

Seapod, popüler plaj destinasyonlarında yer eksikliğine bir çözüm olarak tasarlandı.

Su üzerinde yüzecek şekilde tasarlanmış lüks model evin tanıtımı için görkemli bir açılış düzenlendi.

TANESİ 1.5 MİLYON DOLAR! RESMEN ÇÖKTÜ

Açılışta, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo'nun da aralarında bulunduğu bir izleyici kitlesinin önünde resmen çöktü. Kimsenin yaralanmadığını ve evin prototipinin hasar görmediğini bildirdi.

Kısa bir süre sonra çöküşün videoları sosyal medyada ortaya çıkmaya başladı.

Evin neden battığına dair yapılan araştırmalardan sonra Ocean Builders, devrilmenin sintine pompasının arızalanmasından kaynaklandığını ve bunun prototipteki çelik bir direğin dengesini bozarak onu su basmasına neden olduğunu belirledi.

Ancak şirket, bir "kaza" olduğunu ve önceki raporların aksine prototipin daha sonra okyanusta battığı iddialarını reddetti.

Şirketin sözcüsü şunları söyledi:

star'ın aktardığı habere göre: "Tüm inovasyon ve yeni teknolojilerde olduğu gibi, deneme yanılma olasılığı vardır ve bu, denizcilik teknolojisinde öğrenme, iyileştirme ve yenilik yapmaya devam etme fırsatı sağlar."

Ocean Builders, başlangıçta SeaPod evlerini gelecek yıl satışa çıkarmayı planlıyordu ancak bu hedefi daha fazla sürdürmeyi planlayıp planlamadıkları şu anda belirsiz.

SeaPods fiyatları, 295.000 dolardan başlıyor ve 1.5 milyon dolara kadar çıkabiliyor.



İlginizi çekebilir → SED yardımı: Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sed yardımı kaç günde belli olur? Sosyal yardım parası ne kadar? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Pendik Sabiha Gökçen metro açıldı! Pendik Sabiha Gökçen metro durakları listesi → TIKLAYINIZ