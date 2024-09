Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını Antalya’nın Kemer ilçesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, birbirinden önemli ismi konuk edecek. 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilecek organizasyon, büyük çekişmeye sahne olacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın 15’incisi bu sene 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group, sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik’in katkılarıyla Kemer’in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6’ncı yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLACAK

Tüm dünyada izlenilirlik anlamında zirvede yer alan Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil olmasıyla büyük bir ivme yakalayan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, birbirinden önemli sporculara Kemer’in eşsiz doğasında yarış imkanı sunacak. Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın geride kalan 5 ayağında büyük çaba sarf ederek puan toplayan sporcular, 7’nci ve son ayak öncesindeki yarışta bir hayli ter dökecek. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkuru ile dikkatleri çeken Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’na katılan sporcular büyük çekişme yaşayarak puan alma savaşı verecekler.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda ilk 10’da yer alan sporcular ve puan durumu şu şekilde:

1- Manuel Lettenbichler - Almanya - KTM Fabrika Takım Sporcusu 90 puan

2- Wade Young - Güney Afrika - GasGas Sporcusu (Geçen Yılın Sea to Sky kazananı) 81 puan

3- Mario Roman - İspanya - Sherco Fabrika Takım Sporcusu 74 puan

4- Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - Sherco Fabrika Takımı Sporcusu 72 puan

5-Mitch Brightmore - İngiltere - Husqvarna Sporcusu 60 puan

6- Matthew Green - Güney Afrika - KTM Sporcusu 45 puan

7- Francesc Moret Clota - İspanya - Sherco Sporcusu 43 puan

8- Alfredo Gomez - İspanya - RIEJU Fabrika Takım Sporcusu 31 puan

9- Marc Riba Lazaro - İspanya - KTM Sporcusu 31 puan

10- David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - KTM Sporcusu 28 puan

RED BULL TV’DEN YAYINLANACAK

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Red Bull TV’den izleyicileriyle buluşacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Red Bull TV’den motosiklet tutkunlarına ulaşacak.

KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesinde geçtiğimiz günlerde Antalya Valiliği nezdinde kamu kurum ve kuruluşların yer aldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Tahsin Aksu koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda; yarış öncesi güvenlik, trafik ve sağlık yönünden olumsuzluğun yaşanmaması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuşuldu. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir ise yarış ile bilgilendirme yaptı.