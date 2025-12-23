Robotlar tek başlarına metroya biniyor, paket dağıtıyor!

Çin’in teknoloji merkezi Shenzhen’de robotlar, metroya kendi başlarına binerek mal teslimatı yapmaya başladı.

Uygulama kapsamında otonom teslimat robotları, şehir içi metro ağını kullanarak mağazalara ürün taşıyor.

robotlar, yapay zeka destekli yön bulma sistemleri sayesinde metro istasyonlarına ulaşıyor, trene kendi başına biniyor ve iniyor, asansör ve yürüyen merdivenleri kullanabiliyor, varış noktasındaki mağazalara teslimat yapıyor.

Robotlar özellikle metro istasyonları içindeki perakende mağazalarının (başta marketler) stoklarını yenilemek için kullanılıyor.

Yetkililer, robotların uzaktan izlenebilse de temel görevlerini tamamen otonom şekilde yerine getirdiğini belirtiyor. Bu sistem sayesinde yoğun saatlerde teslimat gecikmeleri azaltılıyor, trafik yükü hafifletiliyor, insan gücüne duyulan ihtiyaç düşürülüyor.

Uzmanlara göre Shenzhen’de hayata geçirilen bu uygulama, toplu taşıma altyapısının şehir lojistiğiyle entegre edilmesi açısından dünya çapında öncü bir örnek niteliği taşıyor. Proje şu an deneme aşamasında, ancak başarılı olması halinde daha fazla hat ve mağazayı kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.