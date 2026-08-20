Sea to Sky, dünyanın önde gelen Hard Enduro sporcularını ağırlayacak

Denizden zirveye uzanan benzersiz parkuruyla Hard Enduro dünyasının en dikkat çekici organizasyonları arasında yer alan Sea to Sky, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Kemer’de dünyanın önde gelen sporcularını ağırlayacak.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, organizasyonun 7’inci etabına ev sahipliği yapacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve Akdeniz’in kıyısından başlayıp Toroslar’ın zirvesine uzanan parkuruyla dünyada kendine özgü bir yere sahip olan Sea to Sky, sporculara deniz seviyesinden yüksek rakımlı dağlara kadar uzanan son derece zorlu bir mücadele sunacak.

DENİZDEN ZİRVEYE UZANAN EŞSİZ MÜCADELE

Dünyada Hard Enduro disiplininin en önemli organizasyonlarından biri olan Sea to Sky’da sporcular; kum, çakıl, dik tırmanışlar, orman patikaları, kayalık geçişler ve doğal engellerden oluşan etaplarda mücadele edecek.

Üç farklı yarıştan oluşan organizasyonun ilk gününde sporcular Plaj Yarışı’nda mücadele edecek. İkinci gün Orman Yarışı ile zorlu arazi koşullarında becerilerini sergileyecek sporcular, üçüncü ve final gününde ise Dağ Yarışı’nda deniz seviyesinden Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 m zirvesine uzanan parkuru tamamlamaya çalışacak.

Final etabının Tahtalı Dağı’nın zirvesinde sona ermesi, Sea to Sky’ı dünya Hard Enduro takvimindeki en sıra dışı yarışlardan biri haline getiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleşecek organizasyonda Cazador co-sponsor olarak yer alacak.

KEMER’İN DOĞASI YARIŞIN PARKURU OLACAK

Organizasyon, sporculara olduğu kadar izleyicilere de benzersiz bir deneyim sunacak. Akdeniz kıyılarından başlayan mücadele, Kemer’in ormanları ve Toros Dağları’nın zorlu coğrafyasında devam edecek. Deniz, orman ve dağ parkurlarının aynı organizasyonda buluşması, Sea to Sky’ı diğer Hard Enduro yarışlarından ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

ANTALYA’NIN SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ GÜÇLENİYOR

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların, ekiplerin ve yarış takipçilerinin Antalya’nın Kemer ilçesinde buluşması, organizasyonun bölgenin spor turizmine katkısını da artırması bekleniyor.

Uluslararası sporcuların yanı sıra ekipler, teknik personel, medya mensupları ve yarış takipçilerinin bir haftalık süreçte Antalya’da konaklaması; ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer turizm hizmetlerinde ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Sea to Sky’ın uluslararası görünürlüğü, Antalya ve Kemer’in yalnızca yaz turizmiyle değil, spor ve macera turizmiyle de dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlıyor.