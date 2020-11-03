  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu sahneleyecek
Aktüel

SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu sahneleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:46:32 -
SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu ay "Düş Yakamdan" isimli komedi oyununu sahne ışıklarıyla buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tiyatro perdeleri açılmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı yazarların sevilen oyunlarını seyircileriyle buluşturacak SDT, kasım ayının ilk perdesini, "Düş Yakamdan" adlı komedi oyunuyla açacak.

Kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayelerinin anlatıldığı "Düş Yakamdan" isimli komedi oyunu, 3, 5 ve 7 Kasım'da saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverleri selamlayacak.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ölen ismi açıkladı
Dünya

Ermenistan ölen ismi açıkladı

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın İHA saldırısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'..
Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!
Dünya

Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, yarın yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti ve “Yine de kazanacağız” d..
Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...
Gündem

Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Vali Bilgin, "Açıkça söylüyorum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay