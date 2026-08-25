Kocaelispor tribünlerinde gözaltı şoku! 5 taraftar hakkında flaş mahkeme kararı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaelispor tribünlerinde çıkan olayların ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan 5 yeşil-siyahlı taraftarın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kocaelispor tribünlerinde çıkan olayların ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan 5 yeşil-siyahlı taraftarın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taraftarlar hakkında mahkemeden karar çıktı.
Ev hapsi ve adli kontrol şartı getirildi
Hakim karşısına çıkarılan 5 Kocaelispor taraftarı, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.