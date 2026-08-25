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Spor Christopher Nkunku 4 yıl sonra döndü! Milan’dan Leipzig’e sürpriz transfer
Spor

Christopher Nkunku 4 yıl sonra döndü! Milan’dan Leipzig’e sürpriz transfer

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Christopher Nkunku 4 yıl sonra döndü! Milan’dan Leipzig’e sürpriz transfer

Bundesliga ekibi Leipzig, Milan forması giyen Christopher Nkunku’yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Leipzig, hücum hattına tanıdık bir ismi yeniden kazandırdı. Almanya Bundesliga ekibi, İtalya Serie A takımı Milan'dan Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

 

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Chelsea ve Milan formalarını giyen Nkunku, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

 

Fransız santrfor, 2019-2023 yıllarında Leipzig forması giymiş, takımıyla iki Almanya Kupası sevinci yaşamıştı.

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