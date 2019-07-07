SÇP kura sonuçları sorgula Üniversiteden bu yıl mezun olanlar SÇP’den yararlanacak mı?

Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programları (SÇP) 28 Haziran’da sona erdi. Üniversite öğrencileri kamu kurum ve özel kuruluşlarda iş bulmasına yardımcı olacak SÇP’ye yoğun ilgi gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Sosyal Çalışma Programlarına 200 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvurdu. SÇP kura sonuçları son dakika açıklandı mı? İŞKUR Sosyal Çalışma Programları kura sonuçları sorgula. Üniversiteden bu yıl mezun olanlar SÇP’den yararlanacak mı?

SÇP İŞKUR kura sonuçları. Sosyal Çalışma Programları (SÇP) kapsamında sadece üniversite öğrencileri istihdam edilmekte olup bu yaz mezun olacak öğrenciler programa katılamamaktadır. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SÇP'ye açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti.

Yeni Uygulanan SÇP ile 20 Bin Üniversiteli Kamuda Çalışacak.Haberin detaylarını ve haber hakkındaki son dakika gelişmelerini sitemizden öğrenebilirsiniz. İŞKUR ile birlikte desteklenen programlardan biri olan Sosyal Çalışma Programı kapsamında yaz ayı boyunca üniversite öğrencileri çeşitli sosyal amaçlı kamu kurumların istihdam edilecek olup günlük 67 TL’ye kamuda çalışma fırsatı elde edeceklerdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SÇP’nin amacına ilişkin ‘Amaç mezun olduktan sonra iş hayatına girişleri kolaylaştırmak” dedi. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti: "Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır." Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini açıklayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz."

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