Scout ekibi takibe aldı! Fenerbahçe'den Todor Nedelev atağı
Fenerbahçe kurmayları Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen Todor Nedelev'i yakın takibe aldı.05 Mayıs 2019 Pazar 13:20
Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Gelecek sezonun kadrosunu belirlemeye başlayan Fenerbahçe bir yandandan oyuncu izlenimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe kurmayları Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşınaki kanat oyuncusuTodor Nedelev'i yakın markaja aldı.
Scout ekibi tribünden takip etti!
Fenerbahçe scout ekibinin dün oynanan Botev Plovdiv - Levski Sofya karşılaşmasını tribünden takip ettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekibin Botev formasını giyen ve Levski maçında bir de gol atan Nedelev'i yakından izlediği ve rapor tuttuğu öğrenildi.
Nedelev bu sezon Botev formasıyla 32 maçta 15 gol kaydederken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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