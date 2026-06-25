Scorpions 33 yıl sonra İstanbul'da...

33 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahneye çıkan Scorpions, Türk bayrağı eşliğinde başladığı gecede “İyi akşamlar İstanbul!” diyerek on binlerce hayranını selamladı. 60 yılı aşan kariyeri boyunca rock müziğe damga vuran efsane grup, Klaus Meine’nin duygusal sözleri ve “Wind of Change” sırasında şarkılara tek ses halinde eşlik eden on binlerce hayranıyla İstanbul’da bir kez daha zamana meydan okudu

BKM organizasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) tanıtım desteğiyle gerçekleştirilen ve aylar öncesinden büyük heyecan yaratan Scorpions konseri, bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda on binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Rock müziğin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen grup, 60. kuruluş yılını kutladığı Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour kapsamında İstanbul›da unutulmaz bir geceye imza attı. .

Scorpions için bu konser yalnızca bir turne durağı değil, aynı zamanda tarihle yeniden buluşmaydı. Grup, 1993 yılında İnönü Stadyumu’nda verdiği unutulmaz konserden tam 33 yıl sonra aynı noktada, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu olarak hizmet veren mekânda yeniden sahneye çıktı.

Haftalar boyunca merakla beklenen konser için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce hayran İstanbul’a geldi. Rock tarihinin en uzun soluklu gruplarından biri olan Scorpions, sahneye çıktığı ilk andan itibaren seyircinin enerjisini arkasına alarak gece boyunca temposunu hiç düşürmedi.

Scorpions sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkarken, Klaus Meine geceyi Türkçe “İyi akşamlar İstanbul!” sözleriyle açtı. Efsane grup daha ilk dakikalardan itibaren stadyumda unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Gecenin ilerleyen anlarında seyircilere seslenen Klaus Meine, İstanbul’da bulunmanın kendileri için taşıdığı özel anlamı şu sözlerle anlattı:

“Tekrar burada olmak harika, uzun zaman oldu. Bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul’a geri dönmek harika hissettiriyor. Biliyor musunuz, bu beni grubu ilk kurduğumuz 70’lerin başına götürüyor. O günlerde bir gün burada durup 60. yılımızı kutlayacağımızı ve hep birlikte şarkılar söyleyeceğimizi ancak hayal edebilirdim. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz İstanbul.”