Science Expo heyecanı Bursa’da

HASAN ÖZAN/BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı. Türkiye’nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan Science Expo, yarına dek birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’nin değerine işaret etti. Etkinliğin 26-29 Nisan tarihlerinde bilim tutkunlarını bir araya getireceğini söyleyen Başkan Aktaş, yıllar önce ‘Bilim Şenliği’ olarak başlayan organizasyonun bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini vurguladı.