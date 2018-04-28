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Science Expo heyecanı Bursa’da

‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:59
Science Expo heyecanı Bursa’da

 HASAN ÖZAN/BURSA  Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı. Türkiye’nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan Science Expo, yarına dek birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’nin değerine işaret etti. Etkinliğin 26-29 Nisan tarihlerinde bilim tutkunlarını bir araya getireceğini söyleyen Başkan Aktaş, yıllar önce ‘Bilim Şenliği’ olarak başlayan organizasyonun bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:59
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. 7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali

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