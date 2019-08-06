Schwechlen yeniden Göztepe'de
Göztepe, daha önce iki sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Leo Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.06 Ağustos 2019 Salı 19:36
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden "eve" döndü.
Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti.
YORUM YAZ