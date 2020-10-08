Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının etkileriyle yeni bir şekil alan iş dünyasında cinsiyet eşitliği, katılımcılık ve çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji sektöründe güçlü bir dönüşüm yaratan şirket, iş dünyası ve toplumun genelinde de değişime liderlik ediyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Kovid-19 salgınının yarattığı yeni normale geçiş sürecinde kadının güçlenmesi konusunun temel öncelikler arasına alınması gerekliliğine dikkati çekiyor. Bu kapsamda küresel çapta çalışmalarla iş dünyasına öncelik eden şirket, Türkiye'de hem kurum içi hem de kurum dışı projelerle cinsiyet eşitliği ve katılımcılığı destekliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri İK Başkan Yardımcısı Neslihan Ogan Gümrükçü, çeşitlilik ve katılım hedeflerinin kurum stratejisinin temelinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, kadınlar petrol ve gaz sektöründe iş gücünün yüzde 22'sini, yenilenebilir enerji sektöründe ise yüzde 32'sini oluşturuyor. Küresel iş gücünde kadınların oranı ise yüzde 48. Gelişim bu hızla sürdüğü takdirde, enerji sektöründe kadın ve erkek çalışanların arasındaki eşitliğin sağlanmasının 100 yılda gerçekleşeceği öngörülüyor. Kovid-19 küresel salgını da koşulları zorlaştırmış durumda. Ancak biz bu durumu tersine çevirmek ve süreci hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve tüm iş dünyasını bu atılımda yer almaya davet ediyoruz."