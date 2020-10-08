  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor
Aktüel

Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor

Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri İK Başkan Yardımcısı Neslihan Ogan Gümrükçü: - "Çeşitlilik ve katılım hedefleri kurum stratejisinin temelinde yer alıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:34:58 -
Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının etkileriyle yeni bir şekil alan iş dünyasında cinsiyet eşitliği, katılımcılık ve çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji sektöründe güçlü bir dönüşüm yaratan şirket, iş dünyası ve toplumun genelinde de değişime liderlik ediyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Kovid-19 salgınının yarattığı yeni normale geçiş sürecinde kadının güçlenmesi konusunun temel öncelikler arasına alınması gerekliliğine dikkati çekiyor. Bu kapsamda küresel çapta çalışmalarla iş dünyasına öncelik eden şirket, Türkiye'de hem kurum içi hem de kurum dışı projelerle cinsiyet eşitliği ve katılımcılığı destekliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri İK Başkan Yardımcısı Neslihan Ogan Gümrükçü, çeşitlilik ve katılım hedeflerinin kurum stratejisinin temelinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, kadınlar petrol ve gaz sektöründe iş gücünün yüzde 22'sini, yenilenebilir enerji sektöründe ise yüzde 32'sini oluşturuyor. Küresel iş gücünde kadınların oranı ise yüzde 48. Gelişim bu hızla sürdüğü takdirde, enerji sektöründe kadın ve erkek çalışanların arasındaki eşitliğin sağlanmasının 100 yılda gerçekleşeceği öngörülüyor. Kovid-19 küresel salgını da koşulları zorlaştırmış durumda. Ancak biz bu durumu tersine çevirmek ve süreci hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve tüm iş dünyasını bu atılımda yer almaya davet ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Dünya

Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yar..
Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!
Dünya

Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!

Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı teklifi reddettiği ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay