Schneider Electric yeni İzleme ve Dağıtım Hizmetleri’ni sektöre sundu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu İzleme ve Dağıtım Hizmetleri ile uzaktan izleme, sorun giderme ve parça değişimi de dahil olmak üzere yerinde müdahale sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, IT çözüm tedarikçilerinin ve son kullanıcıların kaynakları optimize etmesini, verimliliği artırmasını ve çalışılamayan sürelerin önüne geçilmesini mümkün kılan İzleme ve Dağıtım Hizmetleri’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Edge bilişim sahalarının ve dağıtık IT altyapılarının yönetimini kolaylaştıran bu yeni hizmetler, IT personelinin çalışmalarını mükemmelleştirecek, insansız sahaları kapsam dahiline alacak ve altyapı kullanım döngüsü boyunca ciddi tasarruflar sağlayacak şekilde tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric EcoStruxure ve Güvenilir Güç İş Birimi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Brown, yeni nesil hizmetleri sayesinde uzaktan izleme, sorun giderme ve parça değişimi de dahil olmak üzere bütüncül bir yönetim imkanı sunduklarını belirterek, “Schneider Electric edge üzerinde işletimi yönetirken çalışma süresini artırmanın yeni ve inovatif yollarını bulmaya devam ediyor, çoklu ve uzak sahalarda sınırlı IT personeli zorluklarını çözüyor. Böylece global varlığımız ve IT altyapısı konusundaki uzmanlığımız ile iş ortaklarımızın ve son kullanıcıların işlerini daha kolay yapabilmelerine yönelik seçenekler sunuyor, verimli çalışan açık bir ekosistemle hayatlarını kolaylaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

IT çözüm tedarikçileri İzleme ve Dağıtım Hizmetleri’ni tekliflerine ekleyerek portföylerini hızlı bir şekilde ve uygun maliyetle genişletebilecek ve müşterileri için daha fazla değer sağlayabilecek.





- Edge bilişim, dijital dönüşüm için zaruri ve zorlu bir faktör





Dünyanın dört bir yanında süren dijital dönüşümde edge bilişim kritik bir faktör olarak öne çıkıyor ve bu doğrultuda IT altyapıları dağıtık ağlar üzerinden yönetiliyor. Sektör analistleri, sonuç olarak azalan IT personeli sayısının karmaşıklığın yönetilmesini zorlaştığı konusunda hemfikir durumda bulunuyor. IDC’nin yayınladığı yeni bir rapora göre, son kullanıcıların yüzde 60'ından fazlası edge dağıtımının yönetilmesinde dışarıdan yardım alıyor.

Bu zorluklara yanıt vermek amacıyla Schneider Electric’in sektöre sunduğu İzleme ve Dağıtım Hizmetleri, EcoStruxure IT veri havuzundan alınan analitiklerle destekleniyor.

Bu veriler, Schneider Electric’in sahip olduğu uzmanlıkla birlikte Bağlantılı Hizmetler Merkezi’nin ve müşterilerin sistem çalışma süresini yüksek tutmak ve dağıtık IT altyapısı bakımında reaktiften proaktife geçmek için bilgi odaklı tavsiyeler almasını mümkün kılıyor.

Bu yaklaşım, 7/24 uzman uzaktan izleme ve arıza teşhisi ile Schneider Electric mühendislerinin sağladığı, gerektiğinde yedek parçayı da içeren yerinde desteğiyle bir arada sunuluyor. Bu hizmetlerle son kullanıcılar, dağıtık IT yönetimi kullanım döngüsü boyunca yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf elde edebiliyor.

Schneider Electric İzleme ve Dağıtım Hizmetleri’nin sunduğu avantajları ise şöyle:

"Kaynakları optimize eder; operasyonları standart ve düzenli hale getirerek ilave IT personeli çalıştırmadan dağıtık fiziksel altyapı yönetiminin yarattığı zorlukları aşmayı sağlar. Verimliliği artırır ve riski azaltır: Gelişmiş raporlara erişim, gereken bakım, yükseltme ve genişletmeleri planlama olanağı sayesinde ortalama onarım süresini azaltır. Yüksek maliyetli çalışılamayan süreleri engeller: Sistem dengesizliğine ve beklenmeyen arızalara karşı 7/24 uzaktan izleme olanağı sunar."

İzleme ve Dağıtım Hizmetleri açık ve markadan bağımsız yazılım platformu EcoStruxure IT tarafından destekleniyor. Schneider Electric’in yazılım ve hizmet portföyü, kullanıcıların kritik altyapı cihazlarını sorunsuz bir şekilde kendi başlarına, bir iş ortağıyla birlikte ve Schneider Electric uzman hizmet mühendislerinin yardımıyla entegre etmek için ihtiyaç duydukları gücü ve esnekliği sağlıyor.