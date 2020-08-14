Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri iş birliği yapıyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri arasında yapılan iş birliği ile akıllı binaların standart hale gelmesi hedefleniyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, söz konusu iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda IP tabanlı bina sistemi ağlarının yönetilmesi için daha güvenli, ölçeklenebilir, esnek ve kolay bir yöntem sağlanıyor.

Sunulan ortak çözüm sistemi, ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birinde operasyonel verimliliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider Schneider Electric ile Cisco, akıllı binaların standart hale gelmesinde önemli ilerlemeler sağlamak amacıyla bir iş birliğine imza attı. İki şirket iş birliği yaparak bina yönetimi sistemlerinin yönetilmesini kolay, güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir hale getirdi. Ayrıca bu sistemlerin İnternet Protokolüne (IP) bağlanmasını mümkün kılan tasarımlar geliştirildi, test edildi ve doğrulandı.



- İki teknoloji lideri, sınıfının en iyisi bir çözüm



Günümüzde akıllı binalar giderek daha dijital hale geliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla verimlilik artıyor, konfor optimize oluyor ve bina değeri yükseliyor. Schneider Electric ve Cisco, IT ve operasyonel bina kontrolünü güvenli ve verimli bir IP ağı çözümünde bir araya getiriyor.



Birden fazla Schneider Electric EcoStruxure™ Building IP mimarisi topolojisi Cisco Industrial Ethernet anahtarlarıyla mevcut bina yerleşimlerine entegre oluyor ve Schneider’in SmartX IP Kontrol Cihazlarına bağlanıyor. Ortaya konulan çözüm sistemi, dağıtımla birlikte sistem kullanılabilirliği gereksinimlerini karşılıyor. Böylece zaman ve kaynak tasarrufu sağlanıyor.



Schneider ve Cisco iş birliği ile sağlanan bu yenilik bina yönetim sistemlerini daha da kolaylaştırıyor. Yeni sistemin özellikleri ise şu şekilde dört ana başlıkta toplanıyor:



"'Güvenli', IT ve OT güvenliği için tek bir tedarikçi ile standartlaştırma. Normal dışı durumları ve siber saldırıları gerçekleştiklerinde belirleme, segmentlere ayırma ve dengeleme. Ağ altyapısında tutarlı bir kimlik tabanlı güvenlik politikası uygulama. 'Ölçeklenebilir', küçük ağlardan büyük ağlara kolayca ölçeklendirme yaparken IoT uygulamaları için sürekli olarak toplanan verilerin yönetimi. Gerçek zamanlı sistem operasyonlarını yönetmek için yüksek hızlı IP ağından faydalanma. 'Sağlam', ağ arızalarının bağlantılı sistemleri kapatmamasını sağlayarak bina sistem kullanılabilirliğini artırma.

Standart ağ arıza teşhisi araçlarıyla sorunları hızlı ve etkili bir şekilde belirleme ve çözme. 'Yönetilmesi kolay', IT ve OT sistemleri için tek bir sistemle maliyeti düşürme ve BMS yönetimini kolaylaştırma. IP konusunda büyük deneyim sahibi olmayan teknisyenlerin “Tak-Çalıştır”, sıfır dokunuşlu konfigürasyonlarla kurulum öncesinde Ethernet fieldbus anahtarlarını devreye almasını mümkün kılma."





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Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Enerji Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaynam Hedayat, "Schneider Electric, IoT özellikli çözümlerin sorunsuz bir şekilde bağlanmasını, veri toplamasını, gerçek zamanlı olarak analiz etmesini ve hareket etmesini mümkün kılan güvenli ve açık bir platform olan EcoStruxure™ Building ile akıllı binaların dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Çözümlerimizin Cisco IT'nin uzmanlığı ile birlikte sonuç verdiğini görmek heyecan verici. EcoXpert iş ortaklarımızın müşterilerine en iyi çözümleri sunmalarını sağlıyor, işlerini büyütmelerine, işletmelerini öne çıkarmalarına ve daha karlı hale gelmelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.



Ortaklık aracılığıyla Schneider Electric ve Cisco, Solution Technology Integrator (STI) anlaşmasını kalifiye Certified ve Master EcoXpert™ sistem entegratörü iş ortaklarıyla genişletti. "Cisco Select" veya daha yüksek seviyeli iş ortakları olarak Schneider EcoXpert'ler IP Ethernet mimarileri üzerine Cisco eğitimlerine erişim sağlayabilir ve Endüstriyel Ethernet Anahtarları, Catalyst Anahtarları ve Industrial Network Director (IND) yazılımı da dahil olmak üzere çeşitli Cisco ürünlerine indirimli fiyatlarla ulaşabilirler.



IP özellikli bina yönetimi sistemlerinin uygulandığı birçok yer arasında büyük kampüs ortamları da bulunuyor. Indiana'daki Notre Dame Üniversitesi de (UND) bunlardan biri. Havel’in Notre Dame Üniversitesi Sevk Operasyonları Merkezi'ndeki bina yönetimi sisteminin mimarisinde Cisco IE2000 yönetimi anahtarı ve SmartX AS-P Edge Server altında fieldbus bulunuyor. Yönetilen anahtar DHCP özellikli, yani AS-P ile arada BACnet haberleşme bulunuyor ve veri trafiği IT ağında devam ediyor.







- Teknoloji Ortakları Notre Dame Üniversitesi'nde

Süreci anlatan Schneider Electric master seviye BMS EcoXpert™ iş ortağı ve EMCOR Şirketi Havel'de Otomasyon ve Entegrasyon Direktörü olan Whitey Reed, "IT ve OT ağlarını ayırma ihtiyacı önemli bir konudur ve UND'de Cisco-Schneider teknoloji ortaklığıyla devam etme kararımızın önemli bir nedenidir." ifadelerini kullandı.

Reed'e göre müşterilerin aradıkları ise bina ile bağlantı noktası, ağı yönetilirken daha fazla veri göndermek, müşterilerin performansını artırmak,

UND'deki bu projenin Havel için bilgi teknolojileri ile operasyon teknolojileri arasındaki farkın anlaşılması yönünde yeni ufuklar açtığını kaydeden Reed, "Bina otomasyonu sektöründeki IP çözümleri burada ve bunun bir parçası olmalıyız. Müşterilerimiz burada olduğumuz, Schneider Electric burada olduğu için mutlu. Bunun için Cisco gibi bir şirketle iş birliği yaptık. Cisco siber güvenlik konusunda bir ağırlığa sahip ve müşterilerimize çok yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.



Cisco Global İş Ortağı Organizasyonu Direktörü Mike Austin ise, "Cisco, Schneider Electric ile yaptığı ortaklık konusunda son derece heyecanlı. Notre Dame Üniversitesi alt yapısının birleşik bir mimariye geçişine yardımcı olan kapsamlı IP özellikli Bina Yönetimi Sistemi çözümleri sağlıyoruz. Cisco'nun IT inovasyonu ile Schneider Electric'in OT inovasyonunu bir araya getiriyor ve bunu ölçeklendirilebilir ve güvenli bir şekilde uygulayabiliyoruz. Havel'in olanakları ile birlikte ortak çözümümüz üniversitenin Akıllı Bina tasarımı ihtiyacını karşılıyor ve aşıyor, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor ve enerji tüketimini optimize ediyor." ifadelerini kullandı.