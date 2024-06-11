Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam getiren düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Peki güncel Schengen vizesi ücretleri nasıl oldu?

Avrupa Komisyonu, bundan birkaç ay önce onayladığı yeni bir düzenlemeyi bugün itibarıyla yürürlüğe koydu. Bu düzenlemeyle Schengen vizesi ücretlerine zam geldi. Avrupa Komisyonu, bundan önce en son 2020 yılında Schengen vizesi ücretlerini artırmıştı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan düzenleme ile hem yetişkinler hem de 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için uygulanan Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12'lik zam geldi. Peki buna göre yeni fiyatlar nasıl oldu?

Yetişkinler için Schengen vizesi ücreti 90 euro oldu

Yapılan düzenleme kapsamında yetişkinler için Schengen vizesi ücretleri 90 euroya yükseldi. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için uygulanacak fiyat ise 45 euro olacak. Avrupa Birliği ile anlaşması olmayan ülkelerdeki bireyler ise yaşadıkları bölgeye göre 135 veya 180 euro ödeme yapacaklar.

Bu arada; Schengen vizesi uzatma ücretinin değişmediğini söyleyelim. Daha önce Schengen vizesi alan ve bunu uzatmak isteyen bireyler, sadece 30 euro ödeme yapacaklar.

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