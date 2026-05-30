Schengen ve vize süreçlerinde yeni iddialar: Randevular karaborsada satılıyor

Schengen vizesi başta olmak üzere dünya genelindeki vize başvurularında uzun süredir yaşanan randevu krizleri ve ek ücret problemleri, uluslararası bir gazetecilik araştırmasıyla yeni bir boyut kazandı. Küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports liderliğinde gerçekleştirilen çalışma, vize süreçlerinde yaşanan sistemsel sorunları ve suiistimalleri verileriyle raporlaştırdı.

12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katılımıyla hazırlanan raporda, 168 ülkede 4 binden fazla başvuru merkeziyle faaliyet gösteren küresel bir vize aracı şirketinin operasyonlarına ilişkin şu temel bulgulara yer verildi:

Araştırma sonuçlarına göre, vize başvuru sistemindeki randevu slotları aracı acenteler ve üçüncü şahıslar tarafından bot yazılımlar kullanılarak topluca bloke ediliyor. Sisteme erişemeyen bireysel başvuru sahiplerine, bu randevular karaborsada olağanın çok üzerinde yüksek fiyatlarla pazarlanıyor.

Başvuru sahiplerinin vize alma süreçlerinde gerçekte ihtiyaç duymadıkları veya almakla yükümlü olmadıkları yan ve ek hizmetlerin, sistem içerisinde zorunlu birer prosedürmüş gibi gösterilerek satıldığı belirlendi.

Raporda öne çıkan bir diğer önemli iddia ise veri güvenliği alanında oldu. Vize başvuru sahiplerine ait hassas kişisel verilerin korunması ve saklanması noktasında, uluslararası güvenlik standartlarına aykırı hareket edildiği ve ciddi veri ihlallerinin yaşandığı tespit edildi.