Schalke'den Galatasaray'a flaş mesaj: Bir şey değil...

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederken bu sonucun ardından Galatasaray, grubu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Maçın ardından Schalke 04'ün Twitter adresinden Galatasaray paylaşımında bulundu.

Alman temsilcisi, ''Bir şey değil Galatasaray'' paylaşımında bulunurken Galatasaray taraftarları da paylaşımın altına ''Teşekkürler Schalke'' yazdılar.