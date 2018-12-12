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Schalke'den Galatasaray'a flaş mesaj: Bir şey değil...

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke 04, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımda bulundu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 03:34
Schalke'den Galatasaray'a flaş mesaj: Bir şey değil...

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederken bu sonucun ardından Galatasaray, grubu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Maçın ardından Schalke 04'ün Twitter adresinden Galatasaray paylaşımında bulundu.

Alman temsilcisi, ''Bir şey değil Galatasaray'' paylaşımında bulunurken Galatasaray taraftarları da paylaşımın altına ''Teşekkürler Schalke'' yazdılar.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 03:34
  1. Schalke 04
  2. Schalke
  3. Galatasaray
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Lokomotiv Moskova
  6. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi

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