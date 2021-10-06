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Ekonomi SBTÜ personel alacak
Ekonomi

SBTÜ personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:33:00 -
SBTÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların   başvurularını   06.10.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Sivas   Bilim   ve   Teknoloji Üniversitesi   Rektörlüğü   Personel   Daire   Başkanlığına   Başvuru   Formunu   tam   ve   eksiksiz doldurarak  istenen  belgelerle  birlikte  şahsen  yapmaları  gerekmektedir.  Posta  yoluyla  yapılan başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Başvuru  için  istenen  belgeleri  eksik  getiren,  başvuru  tarihini geciktiren   veya   nitelikleri   uygun   olmayan   adayların   müracaatlarına   işlem   yapılmayacaktır. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru  Yeri/Adresi:  Sivas  Bilim ve  Teknoloji  Üniversitesi  Rektörlüğü, Personel  Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi, Kardeşler Caddesi No:7/1 Merkez/SİVAS

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