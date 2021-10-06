SBTÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların başvurularını 06.10.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru Yeri/Adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi, Kardeşler Caddesi No:7/1 Merkez/SİVAS

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