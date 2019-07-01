SBSGGM’den hepatit paylaşımı
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından virüs kaynaklı hepatitlerden korunmayla ilgili bir paylaşım yaptı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:27
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından virüs kaynaklı hepatitlerden korunmayla ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, “Virüs kaynaklı (viral) hepatitler, Türkiye’de en yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarındandır. Viral hepatit enfeksiyonlarından korunmanın en etkin yolu aşılamadır” ifadeleri kullanıldı.
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