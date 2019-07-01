SBSGGM’den hepatit paylaşımı Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından virüs kaynaklı hepatitlerden korunmayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından virüs kaynaklı hepatitlerden korunmayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Virüs kaynaklı (viral) hepatitler, Türkiye’de en yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarındandır. Viral hepatit enfeksiyonlarından korunmanın en etkin yolu aşılamadır” ifadeleri kullanıldı.

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