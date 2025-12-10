SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki üç güneş enerji santralinde(GES) ürettiği elektrikle hem kendi enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladı hem de 285 milyon TL tasarruf elde etti.

Kentte elektrik maliyetlerini düşürmek için yürütülen GES projeleri, katı atık depolama tesisindeki üretimle birlikte belediyeye güçlü bir enerji kaynağı sağlıyor. Belediyenin Mart 2024’ten bu yana üç GES tesisinde ürettiği elektrik miktarı 119 milyon 638 bin 919 kilovatsaate ulaştı. Bu üretimle 285 milyon 141 bin TL’lik tasarruf sağlanırken, 75 bin ton karbon salımının da önüne geçildi. Sistem sayesinde 140 bin ağacın yok olması engellendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun GES, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Yabancılar Çarşısı çatı GES’lerinden elde edilen elektrikle belediye hizmetlerinin büyük kısmının beslendiğini belirterek, SBB ve SAMULAŞ’a ait 20 elektrikli otobüsün tüm enerji ihtiyacının da yine bu kaynaklardan karşılandığını ifade etti.

Doğan, "3 adet güneş enerjisi santralimiz var. Samsun GES, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Yabancılar Çarşısı çatısındaki panellerden elektrik üretiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ve SAMULAŞ’ın 20 elektrikli otobüsünün tüm elektrik ihtiyacını buralardan ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz. SASKİ’nin enerji ihtiyacının yarısı da yine GES’lerden karşılanıyor. Katı atık depolama tesisimizde de çöplerden çiçekler oluşuyor. Burada da elektrik üretiliyor. Yıllık yaklaşık 2 milyon çiçeği burada üreterek Samsun’daki parklara dikiyor ve görsel zevke sunuyoruz" dedi.

Ayrıca 981 konut ve 436 iş yerinin katılımı ile hayata geçirilen Sıfır Atık Dönüşüm Projesi kapsamında da 11 ayda 84 ton atığın doğaya geri kazandırıldığına dikkat çeken Başkan Doğan, "Samsun’da sıfır atık örnek caddesi olsun istedik. Çiftlik(İstiklal) Caddesi herkesin bildiği bir cadde. Burada örnek bir çalışma hayata geçirdik. 11 aylık süreçte yaklaşık 84 ton atık geri dönüşümü sağlanmış oldu. Esnafın da ekonomik olarak bundan fayda sağladığı bir çalışmamız var. Ayrıca Samsun’da 16 olan mavi bayraklı plaj sayımız da Allah nasip ederse 19’a çıkacak" diye konuştu.