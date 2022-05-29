Şaziye Erdoğan kimdir? Şaziye Erdoğan nereli hayatı biyografisi

Şaziye Erdoğan, 23 Şubat 1992 tarihide Ankara'a doğdu. 45 kg kategorisinde yarışan Türk kadın halterci. 2019 Dünya şampiyonu ve 2019, 2022 yıllarında Avrupa şampiyonu olmuştur.

Landskrona, İsveç'te düzenlenen 2009 Avrupa Gençler Halter Şampiyonasında 28 Temmuz'da dört Avrupa Gençler rekoru kırarak şampiyon olmuştur. Koparmada 79.0 kg, silkmede 97.0 kg, genel toplamda önce 172.0, sonra 176.kg kaldırarak gençlerde avrupa rekorlarını yenilemiştir. Büyüklerde yapılan 2010 Avrupa Halter Şampiyonasında Nurcan Taylan ve Marzena Karpińska'nın ardında bronz madalya kazanmıştır.

Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen 2021 Dünya Halter Şampiyonası'nda, Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazandı. Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Şaziye Erdoğan, koparmada 73 kilo, silkmede 90 kilo ve toplamda 163 kiloyla 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.