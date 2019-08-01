0553 313 94 23

Sazanlar FETÖ'cü hesabın yalanına atladı! Binlerce kişi RT edip beğendi

Twitter'da FETÖ'cü Suna Varol hesabı tarafından Bayburt-Gümüşlük Havalimanı'yla ilgili paylaşılan bilgiler binlerce kişi tarafından RT edildi. Kısa süre sonra paylaşılan bilgilerin yalan olduğu ortaya çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
Sazanlar FETÖ'cü hesabın yalanına atladı! Binlerce kişi RT edip beğendi

Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonların hız kazanmasıyla birlikte sosyal medyadaki FETÖ'cüler hareketlendi. Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında yalan bilgiler yaymaya başlayan FETÖ'cülerin yalanları ise bir bir ortaya çıkarılıyor. Son olarak Twitter'da Suna Varol isimli FETÖ'cü bir hesap Bayburt'a yapılan havalimanını yalan bilgilerle kötülemeye çalıştı. Varol'un yalan dolu tweeti binlerce kişi tarafından RT edildi.

2 milyon yolcu garantisi yalanı

FETÖ'cü sosyal medya hesabı sözde bazı illerimizde bulunan havalimanlarımızın 2018 yılındaki yolcu sayılarını paylaşarak, 80.000 nüfuslu olan Bayburt'a yapılan havalimanına 2 milyon yolcu garantisi verildiğini iddia etti. Tweetin hiçbir doğruluğunu teyit etmeyen kişiler ise paylaşımı beğeni ve paylaşım yağmuruna tuttu. FETÖ'cü Suna Varol hesabının paylaşımı Twitter'da 6 binden fazla paylaşım, 25 bin de beğeni aldı. Yapılan araştırmaların ardından FETÖ'cü Varol tarafından paylaşılan bilgilerin yalan olduğu öğrenildi. 

Yolcu garantisi Yap İşlet Devret modellerinde uygulanıyor

FETÖ'cü hesabın bahsettiği yolcu garantisi uygulaması, Yap-İşlet-Devret (YİD) modellerinde kullanılan bir uygulama. Ancak, tweette geçen Bayburt – Gümüşlük Havalimanı devlet bütçesiyle yapılan bir havalimanı ve devlet tarafından bu havalimanının yapımı için 285 milyon TL bütçe ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2018 yılında havalimanının müjdesini verdiği bilbordlarda havalimanının 2 milyon yolcu garantili olduğunu değil, 2 milyon yolcu kapasiteli olduğundan bahsetmişti. AK Parti tarafından yaptırılan afişlere "Bayburt'a 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapımına da başladık. Havalimanımızı 2020 yılında hizmete açıyoruz" ifadeleri yazılmıştı. 

Diğer havalimanı verileri de yanlış

FETÖ'cü Varol hesabının paylaşımında verdiği diğer illerimizin havalimanı yolcu sayılarının da yanlış olduğu ortaya çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan rakamlara göre, Twitter üzerinden paylaşılan verinin 2018 yıl sonu verisi değil, 2018 Haziran ayı sonu verisi olduğu görülüyor. Havalimanlarının DHMİ'den alınan gerçek verileri ise şu şekilde;

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
  1. Suna Varol
  2. Bayburt
  3. Bayburt Gümüşlük Havalimanı

YORUM YAZ

  • hamido hamido 17 dk önce
    Bunu beğenip paylaşanlar malmı oluyor, öküzmü oluyor?
  • ahmetahmet17 dk önce
    işte bu şerefsiz fetöcülerin oyunu kumpas ve yalanlarla hükümet taraftarlarını hükümete düşman etmek.bunu çok iyi yapıyorlar.aynı garson denilen şerefsizin bunlar fetöcü diye nerden bulunduğu belli olmayan isimleri flaşa yükleyip devlete vermesi,devletimizin de bu terör örgütünün kumpaslarını bile bile içindeki tüm isimleri atması.hep kandırılıyoruz ve bu devam ediyor.
  • AhmetAhmet24 dk önce
    Yeryüzünde en fazla sazan barındıran ülke Türkiye, ülkeye gecesini gündüzünü verip hizmet edenlere değil, 2 kuruşa satılmış yediği kabın içine s.çan vatan hainlerinin sözüne itibar ediyor.
  • Bunların hayatı YALAN Bunların hayatı YALAN 25 dk önce
    jeans biri diye solcu görünümlü bir fetöcü vardı 1.6 milyon solcu hıyarı takipçisi yapmıştı yalanlarla fetö dershanesinde öğretmen çıktı evinde 800k para ve para sayma makinesi çıktı.! Bunların en iyi kamufle oldukları kitle solcular dır... Acı Gerçek bu
  • İsaİsa28 dk önce
    CHP yalanlarla seçimi kazandı ve bu iş tuttu da artık yalan üstüne yalanlarla halkı ikna edecekler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Osman Akça’da 125 kişi daha iş başı yaptı
  1. Osman Akça’da 125 kişi daha iş başı..
  2. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
  3. Filipinler'de El Kaide finansörü..
  4. Toroslar’da açık hava sinema günleri..
  5. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri..
  6. İngiltere Merkez Bankası Başkanı..
  7. Somali Devlet Başkanı ABD..
  8. Adana'da çocuk kaçırma iddiası
  9. İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu..
  10. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
  11. Başkan Recep Bozkurt’tan İlbank Genel..
  12. Manisa’da bayram denetimi
  13. Altının kilogramı 251 bin 575 liraya..
  14. Bir general yaş haddi nedeniyle 1..
  15. Yemen hükümetinden Aden saldırısına..
  16. Alemdar, afet raporunu Ali İhsan..
  17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen..
  18. YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019..
  19. Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın
  20. Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza..
  21. İzmit Belediyesi vatandaşlar..
  22. Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş..
  23. İlahiyatçı Emin Işık hayatını kaybetti
  24. YAŞ kararları açıklandı
  25. Başkan Semih Esen, ABB Başkanı..
  26. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
  27. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
  28. Hac yolcuları kutsal topraklara..
  29. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
  30. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

Günün Karikatürü

01 Ağustos 2019
Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'