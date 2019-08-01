Sazanlar FETÖ'cü hesabın yalanına atladı! Binlerce kişi RT edip beğendi

Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonların hız kazanmasıyla birlikte sosyal medyadaki FETÖ'cüler hareketlendi. Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında yalan bilgiler yaymaya başlayan FETÖ'cülerin yalanları ise bir bir ortaya çıkarılıyor. Son olarak Twitter'da Suna Varol isimli FETÖ'cü bir hesap Bayburt'a yapılan havalimanını yalan bilgilerle kötülemeye çalıştı. Varol'un yalan dolu tweeti binlerce kişi tarafından RT edildi.



2 milyon yolcu garantisi yalanı

FETÖ'cü sosyal medya hesabı sözde bazı illerimizde bulunan havalimanlarımızın 2018 yılındaki yolcu sayılarını paylaşarak, 80.000 nüfuslu olan Bayburt'a yapılan havalimanına 2 milyon yolcu garantisi verildiğini iddia etti. Tweetin hiçbir doğruluğunu teyit etmeyen kişiler ise paylaşımı beğeni ve paylaşım yağmuruna tuttu. FETÖ'cü Suna Varol hesabının paylaşımı Twitter'da 6 binden fazla paylaşım, 25 bin de beğeni aldı. Yapılan araştırmaların ardından FETÖ'cü Varol tarafından paylaşılan bilgilerin yalan olduğu öğrenildi.

Yolcu garantisi Yap İşlet Devret modellerinde uygulanıyor

FETÖ'cü hesabın bahsettiği yolcu garantisi uygulaması, Yap-İşlet-Devret (YİD) modellerinde kullanılan bir uygulama. Ancak, tweette geçen Bayburt – Gümüşlük Havalimanı devlet bütçesiyle yapılan bir havalimanı ve devlet tarafından bu havalimanının yapımı için 285 milyon TL bütçe ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2018 yılında havalimanının müjdesini verdiği bilbordlarda havalimanının 2 milyon yolcu garantili olduğunu değil, 2 milyon yolcu kapasiteli olduğundan bahsetmişti. AK Parti tarafından yaptırılan afişlere "Bayburt'a 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapımına da başladık. Havalimanımızı 2020 yılında hizmete açıyoruz" ifadeleri yazılmıştı.



Diğer havalimanı verileri de yanlış

FETÖ'cü Varol hesabının paylaşımında verdiği diğer illerimizin havalimanı yolcu sayılarının da yanlış olduğu ortaya çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan rakamlara göre, Twitter üzerinden paylaşılan verinin 2018 yıl sonu verisi değil, 2018 Haziran ayı sonu verisi olduğu görülüyor. Havalimanlarının DHMİ'den alınan gerçek verileri ise şu şekilde;

