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Sayıştay'dan 'VIP' Ekrem'e yalanlama!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak canlı yayında 2018 Sayıştay raporu olduğunu iddia ettiği bazı belgeler gösteren CHP'nin adayına Sayıştay'dan yalanlama geldi. Sayıştay'ın yaptığı açıklamada, 2018 raporunun henüz tamamlanmadığı belirtildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:44
Sayıştay'dan 'VIP' Ekrem'e yalanlama!

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu dün ortak yayında soruları cevaplamıştı.

İmamoğlu, 2018 Sayıştay raporu olduğunu iddia ettiği bazı belgeler göstermişti. Bu belgelere dayanarak İBB'nin zarar ettirildiğini dile getirmişti.

Sayıştay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018 raporunun henüz tamamlanmadığını belirtti.

İşte Sayıştay'dan yapılan o açıklama:

"Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır.

Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir.

Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:44
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Sayıştay

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