Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama

Sayıştay BaşkanlığıCHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, 16 Haziran 2019’da gerçekleştirilen televizyon programında ve Twitter hesabından, Sayıştay raporlarını dayanak gibi göstererek ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla kamunun zarara uğratıldığı iftiralarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sayıştay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Her şeyden önce Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan raporlarda yer alan hususların hiçbiri, mevzuatta öngörülen ‘kamu zararı’ veya ‘usulsüzlük’ unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir. Sayıştay raporlarında yer verilen tespit ve öneriler kamuda iyi yönetişimin güçlendirilmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Bunlardan hareketle kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük / yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır” denildi.