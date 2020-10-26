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Ekonomi Sayıştay ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı
Ekonomi

Sayıştay ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:05:25 -
Sayıştay ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Sayıştay ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında, kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sayıştay Başkanlığında düzenlenen protokol imza törenine, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve TBB Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Baş, burada yaptığı konuşmada, belediyelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ilişkin başta kurumsal, stratejik yönetim anlayışının geliştirilmesi, risklerin tespit edilmesi ve diğer konularda mevzuata uygunluk alanlarında eğitim çalışması yürütmesine karar verdiklerini söyledi.

Bu eğitimler için TBB'nin koordinasyonu üstlendiğini ifade eden Baş, gelecek dönemde belediyelerde eğitim faaliyetlerini yürüteceklerini bildirdi.

Şahin de Sayıştay ve denetiminin önemine değinerek, hukuk devletinde eğitimler kadar denetimlerinde önemli olduğunu vurguladı.

Söz konusu protokolün 3 yıllık olduğunu aktaran Şahin, eğitimlere şu anda büyük bir talep bulunduğunu, 50 bin kişinin eğitimini hedeflediklerini söyledi.

Kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun kullanılmasını sağlamayı amaçlayan iş birliği protokolünü Sayıştay Başkanı Baş ve TBB Başkanı Şahin imzaladı.

- İlk eğitim kasımda başlıyor

Protokolle Sayıştay Başkanlığının bakış açısının personele kazandırılarak belediyelerin kapasitelerinin artırılması planlanıyor.

Eğitimler 3'er aylık dönemlerde yapılacak. İlk eğitim kasımın ikinci haftasında "ihale mevzuatı" ile başlayacak, eğitim programının sonunda verilen her ders için sınav yapılacak.

Sınavda başarı sıralamasına girenlerin TBB tarafından yurt dışında eğitim programına katılmaları da sağlanacak.

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