Sayıştay eleme başvuru tarihi! Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı 2022 ne zaman?

ÖSYM ile Sayıştay Başkanlığı arasında Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı ile Yazılı Sınavı yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak olan Sayıştay eleme sınavının başvuru kılavuzu yayınlandı ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, Sayıştay eleme başvuru tarihi ne zaman? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?

2022 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınav başvurusu ne zaman?

ÖSYM, adayların merakla beklediği Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na dair detayları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme), 02 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular ise 18 – 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı ne zaman?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Sayıştay Eleme kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sınav ücreti ne kadar? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınav ücreti nereye yatırılacak?

Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınava girecek adaylar sınav ücretini, 18-25 Nisan 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar. Bankalardan sınav ücreti ödenmemelidir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün yatıracaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

2022 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı nasıl olacak?

Eleme sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacak.